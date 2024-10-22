На Полтавщині у приміщенні ТЦК виявили тіло чоловіка. Військкомат заявив про самогубство

Чоловіка доставили у ТЦК, оскільки він перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови.

У понеділок, 21 жовтня, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка, повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

У центрі комплектування кажуть, що тіло мало явні ознака того, що чоловік сам вкоротив собі віку.

“Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови.

За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

У ТЦК запевняють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.

За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.