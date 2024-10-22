Українська ППО вночі збила 42 ворожі ударні безпілотники

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Загалом протягом ночі в повітряному просторі України виявили 60 ворожих БпЛА.
Як повідомили у Повітряних силах, райони пусків дронів – це Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.
"Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – прокоментували у ПсУ.
Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.
Більшість ударних БпЛА збили на Сумщині. Унаслідок атаки в регіоні є загиблі та постраждалі.
Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію. Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України.
- У небі над Сумською областю зенітники збили 25 ворожих “Шахедів”. Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинули три людини, серед яких одна дитина.
- В ніч на 22 жовтня окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Є ушкодження, але минулося без загиблих та постраждалих.