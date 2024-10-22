На Херсонщині росіяни поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури

Також окупанти понівечили гаражі, господарчу споруду, газопровід, водопровід, приватні автомобілі, автобус, карету “швидкої” та сільськогосподарську техніку.

Російські військові поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Інженерне, Дніпровське, Інгулець, Чорнобаївка, Понятівка, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Качкарівка, Республіканець, Новокаїри, Новоберислав, Томарине, Шляхове та Золота Балка.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

24 населені пункти Херсонщини постраждали через обстріли окупантів. Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies