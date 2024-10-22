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На Херсонщині росіяни поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури

Унаслідок російської агресії поранені 9 цивільних. 

На Херсонщині росіяни поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури
Фото: Національна поліція

24 населені пункти Херсонщини постраждали через обстріли окупантів. Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Інженерне, Дніпровське, Інгулець, Чорнобаївка, Понятівка, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Качкарівка, Республіканець, Новокаїри, Новоберислав, Томарине, Шляхове та Золота Балка. 

Російські військові поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили гаражі, господарчу споруду, газопровід, водопровід, приватні автомобілі, автобус, карету “швидкої” та сільськогосподарську техніку. 

Сили протиповітряної оборони знищили над територією області 1 ударний безпілотник типу "Shahed-131/136".

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