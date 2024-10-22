У Польщі заявили про бажання побачити секретну частину Плану перемоги

Заступник міністра не розуміє, чому країна не опинилася у списку найважливіших партнерів.

Міністерство закордонних справ Польщі прагне отримати від української влади інформацію щодо додатків до Плану перемоги, які були засекречені.

Як пише "Європейська правда", заступник голови відомства Владислав Бартошевський висловив невдоволення тим, що його країна опинилася позам межами списку партнерів, яким Київ обіцяв надати доступ до непублічних додатків.

Пан Бартошевський стверджує, що "коли Німеччина говорила про надсилання касок, ми дали Україні 320 танків". На його думку, це ілюструє важливість внеску Польщі у посилення обороноздатності нашої держави, особливо на початку вторгнення.

Заступник міністра стверджує, що питання ознайомлення польської сторони із секретними додатками Плану буде піднято "під час постійних контактів з українськими дипломатами".