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Внаслідок ранкової масованої атаки РФ по Сумах пошкоджені понад 30 будинків та дитсадок

Ворог запустив десять ударних безпілотників по місту.

Внаслідок ранкової масованої атаки РФ по Сумах пошкоджені понад 30 будинків та дитсадок
Фото: Сумська МВА

21 жовтня вранці російська армія завдала масованого удару по місту Суми за допомогою ударних дронів "Герань-2". Зафіксовані руйнування житлових будинків та дошкільного закладу. 

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"О 10:00 з території РФ здійснено масований удар БпЛА "Герань – 2" (попередньо понад 10 штук) по місту. Наразі відомо про сім місць влучань (два в промислові сектори, чотири – житлові, гаражний кооператив)", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілів пошкоджено вікна і покрівлі у 32 будинках, ДНЗ, а також постраждали автомобілі, будівлі гаражів, виробничого та складського приміщень.

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