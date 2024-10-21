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Армія РФ атакувала Дніпропетровську область з "Градів" та "Ураганів", — ОВА

Під ворожим ударом знову опинилася Нікопольщина.

Армія РФ атакувала Дніпропетровську область з "Градів" та "Ураганів", — ОВА
обстріли Нікопольського району
Фото: Сергій Лисак

Росіяни накрили Нікопольський район Дніпропетровщини з "Градів" та "Ураганів". Також агресор понад здійснив понад 10 обстрілів з артилерії і застосував дрони-камікадзе.

Про це повідомляє Сергій Лисак.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. 

"Постраждав 48-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення ноги. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно", — зазначив Лисак. 

Знищені два приватні будинки, ще 66 – потрощені. Одна будівля спалахнула, пожежу загасили. 

Також зруйновані 7 господарських споруд та понад чотири десятки понівечені. Побита вантажівка, пошкоджені інфраструктура, 8 ліній електропередач та газогін.

Крім того, за уточненою інформацією, у Кривому Розі до лікарні сьогодні звернулося шестеро людей. Меддопомога знадобилася й 41-річній жінці. Вона відновлюватиметься вдома.

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