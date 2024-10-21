Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні 400 млн доларів

До пакета військової допомоги увійдуть боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя.

У понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін голосив про нову військову допомогу Україні в галузі безпеки на $400 млн.

Пентагон у повідомленні для американських ЗМІ оприлюднив вміст допомоги.

До нового пакета допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;

гусеничні бронетранспортери M113;

обладнання супутникового зв’язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Нагадаємо, 21 вересня під час неоголошеного візиту до Києва очільник Пентгону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні у 400 мільйонів доларів.