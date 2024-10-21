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Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні 400 млн доларів

До пакета військової допомоги увійдуть боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя. 

Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні 400 млн доларів

У понеділок, 21 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін голосив про нову військову допомогу Україні в галузі безпеки на $400 млн.

Пентагон у повідомленні для американських ЗМІ оприлюднив вміст допомоги. 

До нового пакета допомоги увійшли: 

  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
  • гусеничні бронетранспортери M113;
  • обладнання супутникового зв’язку;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати та тренувальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Нагадаємо, 21 вересня під час неоголошеного візиту до Києва очільник Пентгону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні у 400 мільйонів доларів.

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