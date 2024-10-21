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СБУ викрила сімох торговців російською "трофейною" зброєю у чотирьох областях України

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

СБУ викрила сімох торговців російською "трофейною" зброєю у чотирьох областях України
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7 підпільних торгівців зброєю. Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети "Шмель", автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Так, у Дніпрі:затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету. Для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території своєї СТО.

У Закарпатській області на "гарячому" затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу. Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.

Фото: СБУ

На Тернопільщині викрито ще двох ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її "замовникам" як "автозапчастини".

В Житомирській області на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Фото: СБУ

Фігуранти вивозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як «волонтери», а потім продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки.

За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Фото: СБУ

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