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Затримано ще 7 молодиків, які на замовлення РФ палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці

Побічників Кремля виявили в Одесі, на Дніпропетровщині та Черкащині.

Затримано ще 7 молодиків, які на замовлення РФ палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 7 осіб, які на замовлення російських спецслужб палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Одесі, у Дніпропетровській та Черкаській областях.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Для виконання ворожих завдань фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а загоряння фіксували на відео, якими потім “звітували” перед росіянами.

На Дніпропетровщині викрито двох 16-річніх мешканців Нікопольського району, які підпалили авто ЗСУ та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення. Перед підпалами фігуранти виконували “перевіркові” завдання російського куратора, зокрема малювали “Z-графіті” на стінах будівель.

На Черкащині “по гарячих слідах” затримано двох жителів Умані віком 16 і 21 року, які протягом доби спалили “мультівен” та позашляховик ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

На Одещині затримали ще трьох молодиків, які підпалили вісім релейних шаф на залізничних лініях. Так ворог сподівався порушити логістику Сил оборони у напрямку південного фронту.

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Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Фігурантам загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тиждень тому на Чернігівщині затримали підлітків, які на замовлення росіян підпалювали об’єкти Укрзалізниці. Зловмисники діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району, який залучив до підпалів однокласників.

У липні київські поліцейські затримали поплічника ворога, який на замовлення російських спецслужб підпалював релейні шафи.

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