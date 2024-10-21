Росіяни дроном поранили двох чоловіків на Херсонщині

Сьогодні окупанти дроном поранили двох мешканців Херсонщини.

Як повідомили у Херсонській ОВА, унаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 61-річний чоловік. В нього – мінно-вибухова травма, поранення голови та руки. Бригада «екстренки» доставила потерпілого до лікарні.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок атаки ворожого БпЛА. 51-річний чоловік знаходиться у важкому стані. В нього діагностували мінно-вибухову травму, поранення грудної клітини, голови та очей, забій головного мозку.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні.

Фото: Херсонська ОВА Понівечена дроном окупантів автівка

За минулу добу російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини, поранені люди.