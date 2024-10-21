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Росіяни дроном поранили двох чоловіків на Херсонщині

Окупанти атакували з безпілотника цивільне авто у Новоронцовці. 

Росіяни дроном поранили двох чоловіків на Херсонщині
Наслідки дронової атаки окупантів
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні окупанти дроном поранили двох мешканців Херсонщини.

Як повідомили у Херсонській ОВА, унаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 61-річний чоловік. В нього – мінно-вибухова травма, поранення голови та руки. Бригада «екстренки» доставила потерпілого до лікарні.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок атаки ворожого БпЛА. 51-річний чоловік знаходиться  у важкому стані. В нього діагностували мінно-вибухову травму, поранення грудної клітини, голови та очей, забій головного мозку. 

Наразі потерпілі перебувають у лікарні.

Понівечена дроном окупантів автівка
Фото: Херсонська ОВА
Понівечена дроном окупантів автівка

За минулу добу російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини, поранені люди.

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