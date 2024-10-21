Сирський анонсував зміну моделі базової підготовки військових: 1,5 місяця замість одного і всі інструктори з бойовим досвідом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду із керівним складом армії, представниками навчальних центрів і бойових бригад щодо удосконалення підготовки військових.

Сирському доповіли про пілотний проєкт, який уже почали впроваджувати. Він передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки із одного місяця до 1,5, навели слова головкома у Генштабі.

"В рамках проекту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки", – сказав він.

Сирський назвав флагманом підготовки Десантно-штурмові війська. На його думку, нові підходи ДШВ повинні застосовувати і в інших складових Сил оборони.

"За підсумками наради визначив завдання за напрямками. Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід", – додав головком.

БЗВП по-новому

Нова модель передбачає:

тривалість навчання у 1,5 місяця

трансформування системи підготовки інструкторів

зміщення офіцерських посад викладачів сержантськими посадами

проведення адаптаційного курсу у військових частинах не лише після БЗВП, а й після фахової підготовки та підготовки сержантів

"Мілітарний" за підсумками брифінгу із презентацією нової програми повідомив, що, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, зараз акцент у підготовці зроблять на динамічні вогневі контакти на ближніх та середніх дистанціях, на відпрацювання елементів CQB (Сlose-quarters battle) в окопах та стрільбу у динаміці. Також передбачено основи застосування безпілотних та безекіпажних комплексів, окопних засобів постановки радіоелектронних перешкод та використання засобів радіоелектронної розвідки.