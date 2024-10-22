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МЗС відреагувало на згоду генсека ООН приїхати до Путіна

Антоніу Гутерреш прийняв запрошення відвідати саміт БРІКС у Казані.

МЗС відреагувало на згоду генсека ООН приїхати до Путіна
Антоніу Гутерреш
Фото: wikipedia.org

Міністерство закордонних справ України у мережі X прокоментувало майбутній візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Казані, де відбувається саміт керованої Росією організації БРІКС.

У дипломатичному відомстві нагадали, що генсек ООН у червні відмовився приїхати до Швейцарії, щоб взяти участь у роботі Глобального саміту миру. Натомість зараз він прийняв запрошення від військового злочинця Путіна.

МЗС переконане, що це "неправильний вибір, який не сприяє справі миру, натомість лише шкодить репутації ООН".

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