​Зеленський анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК

Сьогодні, 21 жовтня, відбулися необхідні підготовчі наради перед засіданням Ради національної безпеки й оборони щодо роботи медико-соціальних експертних комісій.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування", - сказав Зеленський.
Що передувало
- 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
- Після цього Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької облпрокуратури. є
- Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування. Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що розслідування стосується не тільки хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури - всіх рівнів. Він повідомив, що на сьогодні 61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність.
- Президент призначив засідання РНБО щодо корупції в МСЕК і вимагає реакції правоохоронців щодо оформленням фальшивих інвалідностей прокурорами.