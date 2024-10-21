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​Зеленський анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК

Відбулися підготовчі наради перед засіданням РНБО.

​Зеленський анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Сьогодні, 21 жовтня, відбулися необхідні підготовчі наради перед засіданням Ради національної безпеки й оборони щодо роботи медико-соціальних експертних комісій.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування", - сказав Зеленський.

Що передувало

  • 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
  • Після цього Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької облпрокуратури. є
  • Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування. Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що розслідування стосується не тільки хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури - всіх рівнів. Він повідомив, що на сьогодні 61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність
  • Президент призначив засідання РНБО щодо корупції в МСЕК і вимагає реакції правоохоронців щодо оформленням фальшивих інвалідностей прокурорами.
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