​Зеленський анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК

Сьогодні, 21 жовтня, відбулися необхідні підготовчі наради перед засіданням Ради національної безпеки й оборони щодо роботи медико-соціальних експертних комісій.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування", - сказав Зеленський.

Що передувало