Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
ГоловнаСвіт

Експрезидента Албанії заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей

Албанська прокуратура поки не коментувала затримання.

Експрезидента Албанії заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей
Колишній президент Албанії Ілір Мета
Фото: wikimedia.org

Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей.

Про це повідомляє АР з посиланням на Партію свободи, яку очолює Мета. 

Співробітники Національного бюро розслідувань заарештували 55-річного політика у столиці Тирані, коли він повернувся з Косова. Місцеві телеканали показали, як поліцейські у масках витягли Мету з автомобіля.

Генеральний секретар Партії свободи Теді Блуші назвав це "злочинним викраденням".

Після зустрічі з Метою в поліцейському департаменті його адвокат Генч Гьокутадж заявив, що колишнього президента підозрюють у корупції, відмиванні грошей і приховуванні особистих доходів і майна.

Албанська прокуратура поки не коментувала затримання.

Ілір Мета був президентом Албанії у 2017-2022 роках. Він перебував під слідством за підозрою в незаконному лобіюванні у США кілька років тому. Мета і його колишня дружина також перебувають під слідством за звинуваченнями у приховуванні особистого майна і доходів.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies