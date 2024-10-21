Експрезидента Албанії заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей

Колишній президент Албанії Ілір Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей.

Про це повідомляє АР з посиланням на Партію свободи, яку очолює Мета.

Співробітники Національного бюро розслідувань заарештували 55-річного політика у столиці Тирані, коли він повернувся з Косова. Місцеві телеканали показали, як поліцейські у масках витягли Мету з автомобіля.

Генеральний секретар Партії свободи Теді Блуші назвав це "злочинним викраденням".

Після зустрічі з Метою в поліцейському департаменті його адвокат Генч Гьокутадж заявив, що колишнього президента підозрюють у корупції, відмиванні грошей і приховуванні особистих доходів і майна.

Албанська прокуратура поки не коментувала затримання.

Ілір Мета був президентом Албанії у 2017-2022 роках. Він перебував під слідством за підозрою в незаконному лобіюванні у США кілька років тому. Мета і його колишня дружина також перебувають під слідством за звинуваченнями у приховуванні особистого майна і доходів.