Молдова з незначною перевагою підтримала на референдумі вступ країни до ЄС

Підрахунок 99,2% голосів показав, що 50,3% виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство у євроблоці.

Молдова проголосувала за вступ до Європейського союзу з невеликою перевагою на референдумі, яка становила лише кілька тисяч голосів на тлі звинувачень у втручанні Росії у процес, пише Politico.

“Перемога проєвропейських сил з малим розривом була практично певною, оскільки станом на пізній ранок понеділка підрахували 99,2% голосів”, ‒ йдеться у повідомленні.

50,3% виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство в ЄС, а 49,7% виступили проти.

“Протягом довгої та нервової ночі для чиновників та активістів у цій східноєвропейській країні кампанія “ні” зберігала лідерство майже до самого кінця. Молдавани всередині країни проголосували проти проєвропейської кампанії, але голоси виборців, які живуть за кордоном, змінили результат у кульмінаційний момент”, ‒ зазначає Politico.

Опівночі, коли було підраховано понад 90% голосів і проєвропейська позиція відставала майже на 10 пунктів, президентка Мая Санду провела екстрену пресконференцію, на якій звинуватила у результатах “іноземні сили”, які використовують гроші та пропаганду для впливу на підрахунок голосів. Проте переважна підтримка членства з боку сотень тисяч молдаван, які мешкають у європейських країнах, США та Канаді, скоротила розрив.

Фото: EPA/UPG Президентка Молдови Мая Санду дає пресконференцію 21 жовтня 2024 року

Зігфрід Мурешан, румунський депутат Європарламенту, який очолює парламентський комітет у справах вступу Молдови до ЄС, заявив, що непросте ухвалення конституційного референдуму “є перемогою для народу Республіки Молдова та поразкою для Росії”.

“Я забезпечу, щоб ми, як Європейський Союз, поважали волю молдовського народу, висловлену на референдумі, і надавали всю необхідну підтримку процесу вступу до ЄС”, – додав він.

Москву звинувачують у розгортанні масштабної кампанії купівлі голосів, перекачуванні готівки через своїх довірених осіб на рахунки звичайних виборців, а також у використанні соціальних мереж для залякування тим, що перспектива членства в ЄС призведе до прямого конфлікту з Росією.

Результат референдуму означає, що уряд може внести зміни до Конституції, щоб закріпити принцип членства в ЄС, і відкриває двері для приєднання до блоку після завершення поточних переговорів про вступ. Посадовці країни працюють над тим, щоб стати країною-членом у 2030 році, і закликали Брюссель взяти на себе зобов’язання до цієї дати.