"До біса колонії": австралійська сенаторка влаштувала протест після промови короля Чарльза в парламенті

Під час візиту короля Великої Британії Чарльза до Австралії місцева сенаторка влаштувала протест. Лідія Торп вигукувала "геноцид" та "до біса колонії" (fuck the f--- the colonies), пише The Telegraph. Після цього її вивели з будівлі парламенту.

Король в австралійському парламенті виголошував промову. Він віддав шану "традиційним власникам земель".

Після цієї промови Торп, уже добре знана завдяки своїм протестам, сказала: "Ви вчинили геноцид проти нашого народу. Поверніть нам нашу землю". Вона також сказала Чарльзу, що це не його земля, а він – не її король.

51-річна сенаторка Торп у 2022 була змушена повторити присягу на вірність парламенту після того, як назвала покійну королеву Єлизавету колонізаторкою.