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"До біса колонії": австралійська сенаторка влаштувала протест після промови короля Чарльза в парламенті

Вона й раніше виступала з критикою монархів Британії як колонізаторів. 

"До біса колонії": австралійська сенаторка влаштувала протест після промови короля Чарльза в парламенті
Король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

Під час візиту короля Великої Британії Чарльза до Австралії місцева сенаторка влаштувала протест. Лідія Торп вигукувала "геноцид" та "до біса колонії" (fuck the f--- the colonies), пише The Telegraph. Після цього її вивели з будівлі парламенту.

Король в австралійському парламенті виголошував промову. Він віддав шану "традиційним власникам земель".

Після цієї промови Торп, уже добре знана завдяки своїм протестам, сказала: "Ви вчинили геноцид проти нашого народу. Поверніть нам нашу землю". Вона також сказала Чарльзу, що це не його земля, а він – не її король.

51-річна сенаторка Торп у 2022 була змушена повторити присягу на вірність парламенту після того, як назвала покійну королеву Єлизавету колонізаторкою.

  • Австралія стала першою для короля Чарльза далекою країною, куди він відправився після лікування раку. Це його перша поїздка до країни за понад 10 років. 
  • Австралія – одне з 14 королівств, що належали до британських самоврядних колоній і отримали незалежність. 
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