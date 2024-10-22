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Ліам Пейн перед загибеллю вживав наркотики

В організмі співака знайшли сліди одразу кількох заборонених речовин.

Ліам Пейн перед загибеллю вживав наркотики
Ліам Пейн
Фото: EPA/UPG

Зірка гурту One Direction Ліам Пейн, смерть якого шокувала представників шоу-бізнесу та прихильників, перед падінням з третього поверху готелю у Буенос-Айресі перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Як пише The Guardian, ЗМІ отримали поки не оприлюднені результати судово-медичної експертизи. Згідно з висновками лікарів, в організмі співака знайдено одразу кілька психотропних речовин, зокрема кетамін, метамфетамін та кокаїн.

Слідчі припускають, що на момент трагічного падіння Пейн міг перебувати без свідомості і не розуміти, що йому загрожує небезпека. Аргентинська поліція буде з'ясовувати, хто міг продати зірковому виконавцю наркотики і таким чином стати причетним до смерті музиканта. 

  

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