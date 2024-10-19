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У Мексиці вилучили рекордну партію наркотиків: на суму понад 100 мільйонів доларів

Заарештували близько 23 осіб.

У Мексиці вилучили рекордну партію наркотиків: на суму понад 100 мільйонів доларів
Мексиканські військові знищують наркотики. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Військово-морські сили Мексики вилучили 8,4 тонни  наркотиків на суму понад 2 мільярди песо (100 мільйонів доларів). Це стало найбільшою партією наркотиків, вилучених військово-морськими силами країни.

Про це пише DW.

Також правоохоронці заарештували 23 людини, вилучили 8700 літрів палива та шість човнів під час операції, яка відбулася біля узбережжя Тихого океану поблизу портового міста Ласаро-Карденас.

Наркотики були розподілені між п’ятьма катерами і однією швидкісною субмариною.

Місто Ласаро-Карденас, біля узбережжя якого відбулося захоплення, знаходиться в штаті Мічоакан і входить до складу картелю Халіско Нуева Генерасьон, одного з найпотужніших і найжорстокіших злочинних угруповань Мексики.

З 2006 року, коли Мексика розгорнула армію для боротьби з торгівлею наркотиками, було вбито понад 450 000 людей , а десятки тисяч досі зникли безвісти.

Найбільшим в історії Мексики вилученням наркотиків залишається конфіскація 23-тонного колумбійського кокаїну в листопаді 2007 року.

Нещодавно українська поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи. Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць.

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