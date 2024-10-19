Вночі дрони з Лівану атакували резиденцію Нетяньягу в Ізраїлі

Вранці, 19 жовтня, Ліван запустив кілька безпілотників по Ізраїлю. Один з дронів був націлений на резиденцію прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в місті Кесарія.
Про це повідомляє Times of Israel.
У канцелярії Нетаньягу підтвердили, що приватну резиденцію Прем'єра в Кесарії атакували безпілотники з Лівану. Зазначається, що Нетаньягу і його дружина не перебували в резиденції під час атаки.
За інформацією місцевих мешканців, було чути сильні вибухи. Водночас сирен не вмикали.
Ще два ліванські безпілотники були збиті засобами ППО.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили знайшли “найсучаснішу” російську зброю під час обшуків на базах “Хезболли” на півдні Лівану.