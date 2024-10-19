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Вночі дрони з Лівану атакували резиденцію Нетяньягу в Ізраїлі

Ліван атакував Ізраїль кількома безпілотниками.

Вранці, 19 жовтня, Ліван запустив кілька безпілотників по Ізраїлю. Один з дронів був націлений на резиденцію прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в місті Кесарія.

Про це повідомляє Times of Israel.

У канцелярії Нетаньягу підтвердили, що приватну резиденцію Прем'єра в Кесарії атакували безпілотники з Лівану. Зазначається, що Нетаньягу і його дружина не перебували в резиденції під час  атаки.

За інформацією місцевих мешканців, було чути сильні вибухи. Водночас сирен не вмикали.

Ще два ліванські безпілотники були збиті засобами ППО.

  • Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські сили знайшли “найсучаснішу” російську зброю під час обшуків на базах “Хезболли” на півдні Лівану.
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