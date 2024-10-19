Король Чарльз вперше після лікування раку вирушив у далеку поїздку

Англійський монарх король Чарльз вперше після діагностування раку вирушив у далеку поїздку. Разом із дружиною Каміллою він прибув до Австралії.

Про це пищуть CNN та Reuters.

Вперше за 13 років правлячий британський монарх відвідує цю країну.

Королівське подружжя прибуло до Сіднея на літаку Королівських ВПС Австралії в п'ятницю ввечері, їх зустріли прем'єр-міністр Ентоні Албанезе, генерал-губернатор Австралії Сем Мостін і прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс.

Під час перебування у Австралії король проведе зустрічі та інтерв'ю, пара відвідує Сідней і Канберру протягом шести днів, а потім відправиться на зустріч глав урядів Співдружності на Самоа.

Ця зустріч проводиться раз на два роки. Ця буде першою для короля на посаді глави організації.