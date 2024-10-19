З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
ГоловнаСвіт

Король Чарльз вперше після лікування раку вирушив у далеку поїздку

Монарх відвідує Австралію, а згодом вирушить до Самоа. 

Король Чарльз вперше після лікування раку вирушив у далеку поїздку
Король Чарльз із дружиною Каміллою прибули до Австралії
Фото: EPA/UPG

Англійський монарх король Чарльз вперше після діагностування раку вирушив у далеку поїздку. Разом із дружиною Каміллою він прибув до Австралії. 

Про це пищуть CNN та Reuters.

Вперше за 13 років правлячий британський монарх відвідує цю країну.

Королівське подружжя прибуло до Сіднея на літаку Королівських ВПС Австралії в п'ятницю ввечері, їх зустріли прем'єр-міністр Ентоні Албанезе, генерал-губернатор Австралії Сем Мостін і прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс.

Під час перебування у Австралії король проведе зустрічі та інтерв'ю, пара відвідує Сідней і Канберру протягом шести днів, а потім відправиться на зустріч глав урядів Співдружності на Самоа.

Ця зустріч проводиться раз на два роки. Ця буде першою для короля на посаді глави організації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies