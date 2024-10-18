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Китай заявив про «нову відправну точку» у відносинах із Британією після візиту глави МЗС Леммі

Пекін оцінив нову модель розвитку відносин, запропоновану Лейбористською партією Британії, як «позитивну».

Китай заявив про «нову відправну точку» у відносинах із Британією після візиту глави МЗС Леммі
Візит глави МЗС Британії Девіда Леммі до Китаю, жовтень, 2024 року
Фото: МЗС Британії

У п'ятницю Китай відвідав міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі, пише Reuters.

Під час зустрічі з Леммі у Пекіні його китайський колега Ван І заявив, що «китайсько-британські відносини... зараз перебувають у новій відправній точці».

Британський міністр розповів про можливості взаємовигідного співробітництва між обома державами у таких галузях, як клімат, енергетика, наука, торгівля і технології, при цьому попередивши, що Великобританія «завжди ставитиме свої національні інтереси та національну безпеку на перше місце».

За словами Леммі, Пекін і Лондон повинні «показати, що такі держави, як наша, з різною історією та світоглядом, все ж таки знаходять прагматичні розв’язання складних проблем».

Лейбористський уряд Британії хоче продемонструвати серйозність своїх намірів взаємодіяти із Китаєм, поєднуючи бажання співпрацювати з економічних та глобальних питань і виклик Пекіну у його підтримці Росії на війні в Україні.

Ван І сказав, що Пекін оцінив нову модель розвитку відносин, запропоновану Лейбористською партією Британії, як «позитивну», оскільки вона «відповідає... поточним потребам двосторонніх відносин».

Великобританія охарактеризувала зустріч як конструктивну та заявила, що обидві сторони налаштовані на підтримку відкритого діалогу.

У заяві міністерства закордонних справ Британії також йдеться, що Леммі закликав Ван І зробити більше для того, щоб завадити китайським компаніям оснащувати російську армію.

  • Через поїздку Леммі до Пекіна МЗС Британії попросило відкласти візит експрезидентки Тайваню до Лондона. Плани візиту Цай Інвень відклали до весни 2025 року. 
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