Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
ГоловнаСвіт

​Фінляндія надасть пакет допомоги енергетиці України і уклала угоду про підтримку у сфері охорони здоров’я

Також Фінляндія допоможе із відбудовою нашої держави. 

​Фінляндія надасть пакет допомоги енергетиці України і уклала угоду про підтримку у сфері охорони здоров’я
Денис Шмигаль і Петтері Орпо
Фото: пресслужба уряду України

Фінляндія надасть новий пакет допомоги енергетиці України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із главою уряду Фінляндії Петтері Орпо.

«Фінляндія надасть новий пакет допомоги, куди увійде різне енергообладнання. Україна вже отримала 200 трансформаторів і 500 генераторів різних типів, 8 тисяч одиниць супутнього енергетичного обладнання. Фінляндія також спрямувала 5 млн євро на підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків, лікарень», - зазначив Шмигаль.

Крім того, МОЗ обох держав підписали угоду, яка спрямована на подолання негативних наслідків війни у сфері охорони здоровʼя.

Також Фінляндія допоможе із відбудовою нашої держави. «Уряд Фінляндії підготував всебічний план участі у відбудові та ухвалив першу його частину. Крім того, вже 18 міст України та Фінляндії уклали договори про побратимство», - додав Шмигаль і наголосив, що першочерговим джерелом відновлення мають стати російські кошти. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies