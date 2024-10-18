​Фінляндія надасть пакет допомоги енергетиці України і уклала угоду про підтримку у сфері охорони здоров’я

Фінляндія надасть новий пакет допомоги енергетиці України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із главою уряду Фінляндії Петтері Орпо.

«Фінляндія надасть новий пакет допомоги, куди увійде різне енергообладнання. Україна вже отримала 200 трансформаторів і 500 генераторів різних типів, 8 тисяч одиниць супутнього енергетичного обладнання. Фінляндія також спрямувала 5 млн євро на підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків, лікарень», - зазначив Шмигаль.

Крім того, МОЗ обох держав підписали угоду, яка спрямована на подолання негативних наслідків війни у сфері охорони здоровʼя.

Також Фінляндія допоможе із відбудовою нашої держави. «Уряд Фінляндії підготував всебічний план участі у відбудові та ухвалив першу його частину. Крім того, вже 18 міст України та Фінляндії уклали договори про побратимство», - додав Шмигаль і наголосив, що першочерговим джерелом відновлення мають стати російські кошти.