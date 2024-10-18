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США звинувачують індійського чиновника у причетності до організації замаху на вбивство сикхського активіста в Нью-Йорку

Financial Times пише, що ціллю замаху був Гурпатвант Сінгх Паннун ‒ генеральний юрисконсульт американської групи “Сікхи за справедливість".

США звинувачують індійського чиновника у причетності до організації замаху на вбивство сикхського активіста в Нью-Йорку
Гурпатвант Сінгх Паннун ‒ генеральний юрисконсульт американської групи “Сікхи за справедливість”
Фото: thehindu.com

Федеральні прокурори США звинуватили індійського урядовця в організації змови з метою вбивства сикхського активіста в Нью-Йорку, повідомляє Financial Times.

Міністерство юстиції заявило, що старший оперативний співробітник Вікаш Ядав керував в адміністрації прем'єр-міністра Нарендри Моді схемою "вбивства за наймом" з території Індії.

За інформацією уряду, змова включала виплату кілеру 100 тисяч доларів за вбивство громадянина США та Канади, який був частиною сепаратистського руху за незалежну сикхську державу. Прокурори не підтвердили особу потенційної жертви. Водночас FT минулого року писало, що йдеться про Гурпатванта Сінгха Паннуна ‒ генерального юрисконсульта американської групи “Сікхи за справедливість”.

В обвинувальних висновках прокурори заявили, що Ядав, який, як вважають, перебуває в Індії, керував схемою вбивства Паннуна, надавши його адресу в Нью-Йорку та номери телефонів потенційному вбивці, який був агентом США під прикриттям.

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У червні 2023 року Ядав також нібито повідомляв про вбивство у передмісті Ванкувера Хардіпа Сінгха Ніджара ‒ соратника Паннуна, лідера сепаратистського руху сикхів і громадянина Канади.

За словами прокурорів, Ядав відправив відеозапис з Ніджаром своєму соратникові, а через кілька днів переслав новинну статтю про Паннуна, написавши: “Це зараз пріоритет”.

Вчора Паннун заявив, що США виконали свій “основний конституційний обов'язок” щодо захисту громадян. “Замах на моє життя на американській землі ‒ кричущий випадок транснаціонального тероризму Індії, який став викликом суверенітету Америки та загрозою свободі слова та демократії, що недвозначно доводить, що Індія вірить у використання куль, тоді як прохалістанські сикхи вірять у виборчі бюлетені”, ‒ cказав він.

  • Кілька днів тому Канада вислала шістьох індійських дипломатів у ході запеклої суперечки з приводу позасудового вбивства Ніджара. Оттава вважає, що до вбивства причетні агенти індуїстського націоналістичного уряду Нью-Делі. 
  • Позасудове вбивство ‒ це вбивство особи, скоєне державними органами без попереднього судового процесу або санкції будь-якого органу судової влади. Ці вбивства часто націлені на політичних діячів, профспілкових активістів, дисидентів, релігійних і громадських діячів.
  • Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прокоментував останні події ремаркою, що Індія порушує суверенітет Канади.
  • Індія зі свого боку звинувачення відкидає і заявляє, що Канада не може підтвердити свої звинувачення фактичними доказами.
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