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Росія обмежила імпорт овочів і фруктів з Казахстану після його відмови вступити до БРІКС

Москва звинуватила Астану в недостатній безпеці. 

Росія обмежила імпорт овочів і фруктів з Казахстану після його відмови вступити до БРІКС
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Фото: EPA/UPG

Росія заборонила частину агропродукції з Казахстану після його відмови вступити до БРІКС, пише Politico. Заборону оголосили цього тижня, вона поширюється на дині, пшеницю, льон, сочевицю, томати та інше.

Россільгоспнагляд аргументував це "невжиттям заходів компетентними органами Казахстану для забезпечення фітосанітарної безпеки території Росії". На думку журналістів, відмова Казахстану б'є по Володимиру Путіну, який прагне перетворити БРІКС на Альянс більшості, який допоможе скасувати антиросійські санкції.

Цього тижня речник президента Казахстану сказав, що країна "на даний момент, і, швидше за все, в осяжному майбутньому утримається від подання заявки до БРІКС". Водночас президент Касим-Жомарт Токаєв візьме участь у саміті БРІКС у російській Казані цього місяця.

Загалом Астана в контексті членства в міжнародних організаціях виступала за посилення позицій ООН та проведення реформи в її Радбезі. 

  • БРІКС − це група держав, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Фактичним лідером є Росія. У січні цього року Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року.
  • Запрошення приєднатися відхилила Аргентина. 
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