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Кандидати на роль лідера консерваторів у Британії провели дебати

Кемі Баденох та Роберт Дженрік сперечалися щодо "правового Брекзиту".

Кандидати на роль лідера консерваторів у Британії провели дебати
Кемі Баденох
Фото: EPA/UPG

Фіналісти внутрішньопартійних виборів нового очільника британських консерваторів Кемі Баденох та Роберт Дженрік взяли участь у єдиних запланованих телевізійних дебатах.

Як пише The Guardian, політики мали нагоду представити свій план для роботи тіньового уряду та повернення партії до влади в наступного виборчому циклі. Загалом дискусія видалася не надто гострою.

Єдиним справді суперечливим питанням став намір Дженріка домогтися виходу Сполученого Королівства з Європейської конвенції щодо прав людини. Баденох виступила проти "правового Брекзиту", закликаючи зосередитися на внутрішніх питаннях. 

Вона також нагадала опоненту, що, на відміну від загальних виборів, які консерватори з тріском програли, під час боротьби за лідерство в партії "потрібно мати характер та переконання, а не сипати обіцянками". 

Аудиторія, присутня на дебатах, активніше вітала слова Баденох. Її також визнали переможницею під час пост-шоу.

Консерватори оголосять ім'я тіньового прем'єр-міністра 2 листопада.

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