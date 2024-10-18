Кандидати на роль лідера консерваторів у Британії провели дебати

Фіналісти внутрішньопартійних виборів нового очільника британських консерваторів Кемі Баденох та Роберт Дженрік взяли участь у єдиних запланованих телевізійних дебатах.

Як пише The Guardian, політики мали нагоду представити свій план для роботи тіньового уряду та повернення партії до влади в наступного виборчому циклі. Загалом дискусія видалася не надто гострою.

Єдиним справді суперечливим питанням став намір Дженріка домогтися виходу Сполученого Королівства з Європейської конвенції щодо прав людини. Баденох виступила проти "правового Брекзиту", закликаючи зосередитися на внутрішніх питаннях.

Вона також нагадала опоненту, що, на відміну від загальних виборів, які консерватори з тріском програли, під час боротьби за лідерство в партії "потрібно мати характер та переконання, а не сипати обіцянками".

Аудиторія, присутня на дебатах, активніше вітала слова Баденох. Її також визнали переможницею під час пост-шоу.

Консерватори оголосять ім'я тіньового прем'єр-міністра 2 листопада.