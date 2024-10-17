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​США запровадили санкції проти двох китайських компаній, які допомагали Росії розробляти дрони

До санкційного списку також внесено російську компанію "Торговий дім Вектор" та її гендиректора.

​США запровадили санкції проти двох китайських компаній, які допомагали Росії розробляти дрони
Фото: rada.gov.ua

США запровадили санкції проти трьох компаній, зокрема двох китайських, через їхню участь у розробленні й виробництві російського безпілотника.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американський Мінфін.

У пресрелізі відомства йдеться про те, що обмежувальні заходи запроваджують через "залучення в розроблення й виробництво російського безпілотного літального апарата "Гарпія" дальнього радіусу дії".

Крім двох китайських компаній,  до санкційного списку внесено російську компанію "Торговий дім Вектор" та її генерального директора.

Раніше Євросоюз запровадив санкції через передачу Іраном Росії балістичних ракет.

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