Голова Євроради закликав розслідувати порушення на виборах у Грузії

Шарль Мішель закликав Центральну виборчу комісію в Грузії, а також інші відповідні органи, виконати свій обов’язок.

26 жовтня в Грузії відбулись парламентські вибори, на яких зафіксовані значні порушення. У зв’язку з цим грузинське питання буде винесене на засідання Євроради.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Після парламентських виборів у Грузії я маю намір винести грузинське питання на порядок денний неформального засідання Європейської ради в Будапешті", – написав він у соцмережі Х.

Мішель закликав Центральну виборчу комісію в Грузії, а також інші відповідні органи, виконати свій обов’язок. Зокрема, - "оперативно, прозоро та незалежно розглянути всі порушення та звинувачення, пов’язані з виборами".

Вибори в Грузії