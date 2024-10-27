Голова Євроради закликав розслідувати порушення на виборах у Грузії

26 жовтня в Грузії відбулись парламентські вибори, на яких зафіксовані значні порушення. У зв’язку з цим грузинське питання буде винесене на засідання Євроради.
Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.
"Після парламентських виборів у Грузії я маю намір винести грузинське питання на порядок денний неформального засідання Європейської ради в Будапешті", – написав він у соцмережі Х.
Мішель закликав Центральну виборчу комісію в Грузії, а також інші відповідні органи, виконати свій обов’язок. Зокрема, - "оперативно, прозоро та незалежно розглянути всі порушення та звинувачення, пов’язані з виборами".
Вибори в Грузії
- 27 жовтня Центральна виборча комісія Грузії офіційно повідомила про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія
- Партія експрезидента Михаїла Саакашвілі “Єдність – Національний рух” заявила, що не визнає результатів парламентських виборів.
- Міжнародні спостерігачі, яких направили на вибори у Грузію ОБСЄ, НАТО і ЄС, оприлюднили у неділю заяву, у якій відзначили тиск на виборців і опозицію, переваги для правлячої партії, упередженість ЗМІ до опозиції тощо.
- Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах .
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів парламентських виборів, представлених громадськості Центральною виборчою комісією.