Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Михайло Самусь: «План перемоги зараз — це завершення війни не на умовах Росії»
Михайло Самусь: «План перемоги зараз — це завершення війни не на умовах Росії»
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
ГоловнаСвіт

Голова Євроради закликав розслідувати порушення на виборах у Грузії

Шарль Мішель закликав Центральну виборчу комісію в Грузії, а також інші відповідні органи, виконати свій обов’язок.

Голова Євроради закликав розслідувати порушення на виборах у Грузії
Фото: EPA/UPG

26 жовтня в Грузії відбулись парламентські вибори, на яких зафіксовані значні порушення. У зв’язку з цим грузинське питання буде винесене на засідання Євроради.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Після парламентських виборів у Грузії я маю намір винести грузинське питання на порядок денний неформального засідання Європейської ради в Будапешті", – написав він у соцмережі Х.

Мішель закликав Центральну виборчу комісію в Грузії, а також інші відповідні органи, виконати свій обов’язок. Зокрема, - "оперативно, прозоро та незалежно розглянути всі порушення та звинувачення, пов’язані з виборами".

Вибори в Грузії

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies