Центрвиборчком Грузії повідомив про перемогу правлячої партії з результатом 54,08%

27 жовтня Центральна виборча комісія Грузії офіційно повідомила про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія", пише DW.
За даними Центрвиборчкому, на парламентських виборах політсила отримала 54,08% голосів. Це дані від 3100 дільниць зі 3111.
Блок опозиційних партій набрав 37,58%.
Голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі повідомив, що підрахувати залишилося ще декілька виборчих дільниць за кордоном. Опісля інформацію оновлять.
Відповідно до результатів голосування, до грузинського парламенту проходять чотири головні опозиційні блоки - "Коаліція змін" (10,92%), "Єдиний національний рух" (10,12%), "Сильна Грузія" (8,72%) і "За Грузію" (7,76%).
Решта партій не подолали п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.
- Партія експрезидента Михаїла Саакашвілі “Єдність – Національний рух” заявила, що не визнає результатів парламентських виборів.
- Міжнародні спостерігачі, яких направили на вибори у Грузію ОБСЄ, НАТО і ЄС, оприлюднили у неділю заяву, у якій відзначили тиск на виборців і опозицію, переваги для правлячої партії, упередженість ЗМІ до опозиції тощо.