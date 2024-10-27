Центрвиборчком Грузії повідомив про перемогу правлячої партії з результатом 54,08%

Це дані від 3100 дільниць зі 3111.

27 жовтня Центральна виборча комісія Грузії офіційно повідомила про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія", пише DW.

За даними Центрвиборчкому, на парламентських виборах політсила отримала 54,08% голосів. Це дані від 3100 дільниць зі 3111.

Блок опозиційних партій набрав 37,58%.

Голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі повідомив, що підрахувати залишилося ще декілька виборчих дільниць за кордоном. Опісля інформацію оновлять.

Відповідно до результатів голосування, до грузинського парламенту проходять чотири головні опозиційні блоки - "Коаліція змін" (10,92%), "Єдиний національний рух" (10,12%), "Сильна Грузія" (8,72%) і "За Грузію" (7,76%).

Решта партій не подолали п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.