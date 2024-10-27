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Центрвиборчком Грузії повідомив про перемогу правлячої партії з результатом 54,08%

Це дані від 3100 дільниць зі 3111.

Центрвиборчком Грузії повідомив про перемогу правлячої партії з результатом 54,08%
Лідер партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі
Фото: EPA/UPG

27 жовтня Центральна виборча комісія Грузії офіційно повідомила про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія", пише DW.

За даними Центрвиборчкому, на парламентських виборах політсила отримала 54,08% голосів. Це дані від 3100 дільниць зі 3111.

Блок опозиційних партій набрав 37,58%.

Голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі повідомив, що підрахувати залишилося ще декілька виборчих дільниць за кордоном. Опісля інформацію оновлять.

Відповідно до результатів голосування, до грузинського парламенту проходять чотири головні опозиційні блоки - "Коаліція змін" (10,92%), "Єдиний національний рух" (10,12%), "Сильна Грузія" (8,72%) і "За Грузію" (7,76%). 

Решта партій не подолали п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.

  • Партія експрезидента Михаїла Саакашвілі “Єдність – Національний рух” заявила, що не визнає результатів парламентських виборів.
  • Міжнародні спостерігачі, яких направили на вибори у Грузію ОБСЄ, НАТО і ЄС, оприлюднили у неділю заяву, у якій відзначили тиск на виборців і опозицію, переваги для правлячої партії, упередженість ЗМІ до опозиції тощо.
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