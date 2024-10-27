Міжнародні спостерігачі відзначили тиск на виборців і опозицію та переваги для правлячої партії у Грузії

Також спостерігачі відзначили значне скорочення кількості жінок у партійних списках на цих виборах.

Міжнародні спостерігачі, яких направили на вибори у Грузію ОБСЄ, НАТО і ЄС, оприлюднили заяву за підсумками парламентських виборів.

Як ідеться на сайті ОБСЄ, міжнародна місія зі спостереження за виборами до парламенту Грузії налічувала 529 спостерігачів із 42 країн. Серед них були 380 експертів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, довгострокових та короткострокових спостерігачів, 60 парламентаріїв та співробітників Парламентської асамблеї ОБСЄ, 39 – Парламентської асамблеї Ради Європи, 38 – Парламентської асамблеї НАТО та 12 – Європарламенту.

Ця комісія відзначила значний дисбаланс фінансових ресурсів та численні переваги, отримані правлячою партією. Напередодні виборів численні організації громадянського суспільства повідомили про вплив «Закону про прозорість іноземного впливу», а також про випадки нападів і залякування.

«Дисбаланс фінансових ресурсів, передвиборна атмосфера, що розколювала суспільство, і нещодавні законодавчі поправки були предметом серйозного занепокоєння протягом усього виборчого процесу. Однак активність, продемонстрована в день виборів — активна участь виборців, активна присутність цивільних і партійних спостерігачів і різноманітність голосів — дає ознаку системи, яка все ще зростає і розвивається», - заявив спеціальний координатор і керівник короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Паскаль Аллізард.

Спостерігачі визнали правову базу адекватною для проведення демократичних виборів за винятком нещодавніх змін до законодавства, а також ігнорування деяких рекомендацій. Таємниця голосування часто порушувалася, були повідомлення про залякування та тиск на виборців, йдеться у заяві.

Голова делегації ПАРЄ Юліан Булай вважає, що вибори у Грузії були відзначені «високою поляризацією політичного та медійного ландшафту, мовою ненависті проти опозиції та громадянського суспільства та антагонізмом щодо посади президента». Він згадав про випадки підкупу голосів, атмосферу тиску та організовані партіями залякування до та під час виборів, особливо у сільській місцевості.

Крім того, спостерігачі відзначили значне скорочення кількості жінок у партійних списках на цих виборах. У заяві йдеться, що жінки-політики у Грузії продовжують стикатися зі стереотипами і навіть насильством.

Під час передвиборчої кампанії представники правлячої партії публічно заявляли про намір заборонити ключові опозиційні партії після виборів. Спостерігачі також відзначили повідомлення про залякування, примус і тиск на виборців, особливо на працівників державного сектору.

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