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ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць

Згідно з цими даними керівна партія “Грузинська мрія” набирає близько 53% голосів. 

ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Фото: EPA/UPG

Голосування на парламентських виборах у Грузії завершилося о 20:00 за місцевим часом.

Всього зареєстровано 3 508 294 виборців, за місця у Верховній Раді боролися 18 політичних партій, повідомляє видання Rustavi2.

У всій Грузії працювали 3044 виборчі дільниці, серед них 13 спеціальних, розташованих у пенітенціарних установах, і одна в психіатричному центрі.

“Ехо Кавказу” інформує, що на сайті ЦВК Грузії з'явилися дані з майже 70% дільниць, згідно з якими керівна партія “Грузинська мрія” набирає близько 53% голосів. 

Решта результатів:

  • “Коаліція за зміни” (“Ахалі”, “Гірчі ‒ більше свободи”, “Дроа”) ‒ 11,2%;
  • “Єдиний національний рух” ‒ 9,8%;
  • “Сильна Грузія” ‒ 9,04%;
  • “Гахарія за Грузію” – 8,24%.

Інші партії не долають бар'єр у 5%.

Після оголошення екзит-полу проурядового каналу "Імеді" у керівній партії відсвяткували перемогу. Згідно з екзитполами каналів "Формула" та "Мтаварі", а також Edison Research перемагає опозиція.

  • Результат сьогоднішніх виборів може привести Грузію до євроінтеграційного шляху країни або до її зближення з Росією.
  • Одну виборчу дільницю закрили через вкид пачки бюлетенів в урну.
  • Протягом дня голосування зафіксували бійки біля і на виборчих дільницях. Опозиційна партія “Єдиний національний рух”, зокрема, повідомила про напад на офіс у Тбілісі, звинувачуючи в його організації владу.
  • Детальніше про вибори у Грузії читайте у матеріалі LB.ua "Грузинська мрія" Кремля".
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