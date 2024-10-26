ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць

Згідно з цими даними керівна партія “Грузинська мрія” набирає близько 53% голосів.

Голосування на парламентських виборах у Грузії завершилося о 20:00 за місцевим часом.

Всього зареєстровано 3 508 294 виборців, за місця у Верховній Раді боролися 18 політичних партій, повідомляє видання Rustavi2.

У всій Грузії працювали 3044 виборчі дільниці, серед них 13 спеціальних, розташованих у пенітенціарних установах, і одна в психіатричному центрі.

“Ехо Кавказу” інформує, що на сайті ЦВК Грузії з'явилися дані з майже 70% дільниць, згідно з якими керівна партія “Грузинська мрія” набирає близько 53% голосів.

Решта результатів:

“Коаліція за зміни” (“Ахалі”, “Гірчі ‒ більше свободи”, “Дроа”) ‒ 11,2%;

“Єдиний національний рух” ‒ 9,8%;

“Сильна Грузія” ‒ 9,04%;

“Гахарія за Грузію” – 8,24%.

Інші партії не долають бар'єр у 5%.

Після оголошення екзит-полу проурядового каналу "Імеді" у керівній партії відсвяткували перемогу. Згідно з екзитполами каналів "Формула" та "Мтаварі", а також Edison Research перемагає опозиція.