ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць

Голосування на парламентських виборах у Грузії завершилося о 20:00 за місцевим часом.
Всього зареєстровано 3 508 294 виборців, за місця у Верховній Раді боролися 18 політичних партій, повідомляє видання Rustavi2.
У всій Грузії працювали 3044 виборчі дільниці, серед них 13 спеціальних, розташованих у пенітенціарних установах, і одна в психіатричному центрі.
“Ехо Кавказу” інформує, що на сайті ЦВК Грузії з'явилися дані з майже 70% дільниць, згідно з якими керівна партія “Грузинська мрія” набирає близько 53% голосів.
Решта результатів:
- “Коаліція за зміни” (“Ахалі”, “Гірчі ‒ більше свободи”, “Дроа”) ‒ 11,2%;
- “Єдиний національний рух” ‒ 9,8%;
- “Сильна Грузія” ‒ 9,04%;
- “Гахарія за Грузію” – 8,24%.
Інші партії не долають бар'єр у 5%.
Після оголошення екзит-полу проурядового каналу "Імеді" у керівній партії відсвяткували перемогу. Згідно з екзитполами каналів "Формула" та "Мтаварі", а також Edison Research перемагає опозиція.
- Результат сьогоднішніх виборів може привести Грузію до євроінтеграційного шляху країни або до її зближення з Росією.
- Одну виборчу дільницю закрили через вкид пачки бюлетенів в урну.
- Протягом дня голосування зафіксували бійки біля і на виборчих дільницях. Опозиційна партія “Єдиний національний рух”, зокрема, повідомила про напад на офіс у Тбілісі, звинувачуючи в його організації владу.
- Детальніше про вибори у Грузії читайте у матеріалі LB.ua "Грузинська мрія" Кремля".