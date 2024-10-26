У Польщі затримали групу диверсантів, яка готували вибухи

У Польщі затримали групу з чотирьох осіб за підготовку і здійснення міжнародної диверсійної діяльності, ще двох її учасників оголосили у розшук. Про це пише Укрінформ з посиланням на Національну прокуратуру Польщі.

Правоохоронні органи проводять розслідування “щодо участі в діяльності зовнішньої розвідки в Польщі та інших країнах-членах ЄС шляхом вчинення диверсійних дій, що полягають у пошкодженні промислових об’єктів та критичної інфраструктури у вигляді аеропортів, літаків і транспортних засобів, а також розпалюванні пожеж з використанням кур'єрських транспортних засобів із самозайманням”.

Розслідування стартувало 5 серпня 2024 року на основі інформації, отриманої Агентством внутрішньої безпеки і проводиться у співпраці з Управлінням цивільної авіації.

“Під час розслідування затримано, висунуто обвинувачення й тимчасово арештовано чотирьох осіб, які причетні до діяльності викритої міжнародної диверсійної групи”, ‒ йдеться в повідомленні.

Ще двох зловмисників оголошено в міжнародний розшук. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до діяльності цього злочинного угруповання, зокрема у взаємодії з правоохоронними органами інших країн ЄС.

Відомо, що діяльність групи полягала у скоєнні диверсійних дій та актів саботажу, пов’язаних з пересиланням кур’єрськими компаніями до країн ЄС і Великої Британії посилок з прихованою всередині вибухівкою та небезпечними матеріалами, які самозаймалися або детонували під час наземного та повітряного транспортування. Крім того, учасники групи мали перевіряти канал передачі для цього типу посилок, які в кінцевому підсумку повинні були відправлятися до США та Канади.