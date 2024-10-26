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В Грузії розпочалися парламентські вибори

Результати виборів визначать майбітній вектор Грузії — євроінтеграція чи зближення з РФ.

В Грузії розпочалися парламентські вибори
Фото: newsgeorgia.ge

26 жовтня в Грузії проходять важливі для країни парламентські вибори. Результат виборів може привести Грузію до євроінтеграційного шляху країни або до її зближення з Росією.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Як зазначає видання, 150 депутатів законодавчого органу вперше буде обрано не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Щоб потрапити до парламенту XI скликання, партіям необхідно подолати п'ятивідсотковий бар'єр. У виборах братимуть участь 18 партій.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, загальна кількість виборців становить 3 508 294 людини. Для громадян Грузії у суботу відкривають 3 111 виборчих дільниць. З них у Грузії — 3044.

За кордоном виборчі дільниці працюватимуть у 53 містах 42 країн світу. Загалом за межами країни відкрили 67 виборчих дільниць. Число зареєстрованих виборців становить — 95 910 людей.

За парламентськими виборами в Грузії спостерігатимуть 102 місцеві та 64 міжнародні організації. Для висвітлення голосування акредитацію одержали 98 ЗМІ.

За результатами попередніх опитувань в лідерах правляча партія "Грузинська Мрія" — 35%, за нею наступні 4 місця посідають проєвропейські партії:

  • "Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" — 19%;
  • "Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") — 16%;
  • "Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") — 9%;
  • "Гахарія — За Грузію" — 8%;
  • "Гірчі" (Яго Хвічія) — 3%;
  • Інші партії – 10%.
  • Відповідно до опитувань, результати яких оприлюднив телеканал Formula, керівна партія "Грузинська мрія" є беззаперечним фаворитом виборчих перегонів, але не зможе отримати абсолютну більшість.
  • За чинну владу, яка відзначається низкою антизахідних та антидемократичних кроків, готові проголосувати 33% опитаних. Усі проєвропейські опозиційні політичні сили набирають відчутно менше, але разом здатні створити коаліцію.
  • Під час великого мітингу на Площі Свободи у Тбілісі засновник владної партії "Грузинська мрія" та колишній прем'єр-міністр країни Бідзіна Іванішліві заявив про намір фактично заборонити діяльність опозиційних політичних сил.
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