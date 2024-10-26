В Грузії розпочалися парламентські вибори

Результати виборів визначать майбітній вектор Грузії — євроінтеграція чи зближення з РФ.

26 жовтня в Грузії проходять важливі для країни парламентські вибори. Результат виборів може привести Грузію до євроінтеграційного шляху країни або до її зближення з Росією.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Як зазначає видання, 150 депутатів законодавчого органу вперше буде обрано не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Щоб потрапити до парламенту XI скликання, партіям необхідно подолати п'ятивідсотковий бар'єр. У виборах братимуть участь 18 партій.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, загальна кількість виборців становить 3 508 294 людини. Для громадян Грузії у суботу відкривають 3 111 виборчих дільниць. З них у Грузії — 3044.

За кордоном виборчі дільниці працюватимуть у 53 містах 42 країн світу. Загалом за межами країни відкрили 67 виборчих дільниць. Число зареєстрованих виборців становить — 95 910 людей.

За парламентськими виборами в Грузії спостерігатимуть 102 місцеві та 64 міжнародні організації. Для висвітлення голосування акредитацію одержали 98 ЗМІ.

За результатами попередніх опитувань в лідерах правляча партія "Грузинська Мрія" — 35%, за нею наступні 4 місця посідають проєвропейські партії:

"Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" — 19%;

"Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") — 16%;

"Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") — 9%;

"Гахарія — За Грузію" — 8%;

"Гірчі" (Яго Хвічія) — 3%;

Інші партії – 10%.