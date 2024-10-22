У Грузії п’ятницю перед виборами оголосили вихідним днем

Уряд Грузії оголосив п'ятницю 25 жовтня, напередодні виборів, вихідним днем, повідомляють News Georgia.
Журналістам пояснили, що таке рішення влада ухвалила після звернення Центрвиборчкому.
У ЦВК зазначають, що значна кількість виборчих дільниць розташована у школах, дитсадках та різних адміністративних будівлях і день напередодні виборів потрібен для облаштування приміщень.
- Парламентські вибори у Грузії мають відбутися цієї суботи, 26 жовтня.
- Відповідно до опитувань, результати яких оприлюднив телеканал Formula, керівна партія "Грузинська мрія" є беззаперечним фаворитом виборчих перегонів, але не зможе отримати абсолютну більшість.
- За чинну владу, яка відзначається низкою антизахідних та антидемократичних кроків, готові проголосувати 33% опитаних. Усі проєвропейські опозиційні політичні сили набирають відчутно менше, але разом здатні створити коаліцію.