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У Грузії п’ятницю перед виборами оголосили вихідним днем

Рішення пояснюють необхідністю облаштувати дільниці у школах, дитсадка та адмінбудлівлях.

У Грузії п’ятницю перед виборами оголосили вихідним днем
Фото: newsgeorgia.ge

Уряд Грузії оголосив п'ятницю 25 жовтня, напередодні виборів, вихідним днем, повідомляють News Georgia.

Журналістам пояснили, що таке рішення влада ухвалила після звернення Центрвиборчкому.

У ЦВК зазначають, що значна кількість виборчих дільниць розташована у школах, дитсадках та різних адміністративних будівлях і день напередодні виборів потрібен для облаштування приміщень.

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  • Парламентські вибори у Грузії мають відбутися цієї суботи, 26 жовтня.
  • Відповідно до опитувань, результати яких оприлюднив телеканал Formula, керівна партія "Грузинська мрія" є беззаперечним фаворитом виборчих перегонів, але не зможе отримати абсолютну більшість.
  • За чинну владу, яка відзначається низкою антизахідних та антидемократичних кроків, готові проголосувати 33% опитаних. Усі проєвропейські опозиційні політичні сили набирають відчутно менше, але разом здатні створити коаліцію.
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