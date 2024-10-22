У Грузії п’ятницю перед виборами оголосили вихідним днем

Рішення пояснюють необхідністю облаштувати дільниці у школах, дитсадка та адмінбудлівлях.

Уряд Грузії оголосив п'ятницю 25 жовтня, напередодні виборів, вихідним днем, повідомляють News Georgia.

Журналістам пояснили, що таке рішення влада ухвалила після звернення Центрвиборчкому.

У ЦВК зазначають, що значна кількість виборчих дільниць розташована у школах, дитсадках та різних адміністративних будівлях і день напередодні виборів потрібен для облаштування приміщень.