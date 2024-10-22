ЗМІ: Ізраїль бере в облогу лікарні та притулки для переміщених осіб на півночі Гази

Ізраїльські військові взяли в облогу лікарні та притулки для переміщених осіб на півночі Смуги Гази, пише Reuters з посиланням на очевидців.
За їхніми словами, війська схопили чоловіків і наказали жінкам залишити історичний табір біженців Джабалія. Медики повідомили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по будинку в Джабалії п'ятеро людей були вбиті і кілька поранені.
Агентство ООН у справах палестинських біженців UNRWA заявило, що ізраїльська влада перешкоджає гуманітарним місіям дістатися до районів на півночі палестинського анклаву.
Медики індонезійської лікарні повідомили Reuters, що ізраїльські війська увірвалися в школу та затримали чоловіків, перш ніж підпалити її. Вогонь досяг лікарняних генераторів і спричинив відключення електроенергії.
Ізраїльські військові посилюють тижневий наступ у частинах північної Гази, повідомляє BBC. ЦАХАЛ зазначає, що бійці ХАМАСу там перегрупувалися.
Ізраїль заявляє, що сприяє евакуації цивільних осіб і забезпечує роботу лікарень, продовжуючи діяти проти терористів і терористичної інфраструктури.
- Раніше BBC писав, що ізраїльські удари вбили щонайменше 73 людини, зокрема жінок і дітей, у місті Бейт-Лахія на півночі Смузи Гази,