ЗМІ: Ізраїль бере в облогу лікарні та притулки для переміщених осіб на півночі Гази

Ізраїль заявляє, що сприяє евакуації цивільних осіб і забезпечує роботу лікарень, продовжуючи діяти проти терористів ХАМАСу.

Ізраїльські військові взяли в облогу лікарні та притулки для переміщених осіб на півночі Смуги Гази, пише Reuters з посиланням на очевидців.

За їхніми словами, війська схопили чоловіків і наказали жінкам залишити історичний табір біженців Джабалія. Медики повідомили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по будинку в Джабалії п'ятеро людей були вбиті і кілька поранені.

Агентство ООН у справах палестинських біженців UNRWA заявило, що ізраїльська влада перешкоджає гуманітарним місіям дістатися до районів на півночі палестинського анклаву.

Медики індонезійської лікарні повідомили Reuters, що ізраїльські війська увірвалися в школу та затримали чоловіків, перш ніж підпалити її. Вогонь досяг лікарняних генераторів і спричинив відключення електроенергії.

Ізраїльські військові посилюють тижневий наступ у частинах північної Гази, повідомляє BBC. ЦАХАЛ зазначає, що бійці ХАМАСу там перегрупувалися.

Ізраїль заявляє, що сприяє евакуації цивільних осіб і забезпечує роботу лікарень, продовжуючи діяти проти терористів і терористичної інфраструктури.