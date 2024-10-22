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ЗМІ: Ізраїль бере в облогу лікарні та притулки для переміщених осіб на півночі Гази

Ізраїль заявляє, що сприяє евакуації цивільних осіб і забезпечує роботу лікарень, продовжуючи діяти проти терористів ХАМАСу.

ЗМІ: Ізраїль бере в облогу лікарні та притулки для переміщених осіб на півночі Гази
Ізраїльські військові на півночі Смуги Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові взяли в облогу лікарні та притулки для переміщених осіб на півночі Смуги Гази, пише Reuters з посиланням на очевидців.

За їхніми словами, війська схопили чоловіків і наказали жінкам залишити історичний табір біженців Джабалія. Медики повідомили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по будинку в Джабалії п'ятеро людей були вбиті і кілька поранені.

Агентство ООН у справах палестинських біженців UNRWA заявило, що ізраїльська влада перешкоджає гуманітарним місіям дістатися до районів на півночі палестинського анклаву. 

Медики індонезійської лікарні повідомили Reuters, що ізраїльські війська увірвалися в школу та затримали чоловіків, перш ніж підпалити її. Вогонь досяг лікарняних генераторів і спричинив відключення електроенергії.

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Ізраїльські військові посилюють тижневий наступ у частинах північної Гази, повідомляє BBC. ЦАХАЛ зазначає, що бійці ХАМАСу там перегрупувалися. 

Ізраїль заявляє, що сприяє евакуації цивільних осіб і забезпечує роботу лікарень, продовжуючи діяти проти терористів і терористичної інфраструктури.

  • Раніше BBC писав, що ізраїльські удари вбили щонайменше 73 людини, зокрема жінок і дітей, у місті Бейт-Лахія на півночі Смузи Гази,
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