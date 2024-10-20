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BBC: ізраїльські удари вбили на півночі Смуги Гази понад 70 людей

У ЦАХАЛі кажуть про завищені цифри.

BBC: ізраїльські удари вбили на півночі Смуги Гази понад 70 людей
Місто Бейт-Лахія на півночі Смузи Гази, грудень 2023 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські удари вбили щонайменше 73 людини, зокрема жінок і дітей, у місті Бейт-Лахія на півночі Смузи Гази, пише BBC з посиланням на представників місцевої влади, якою керує ХАМАС.

Вибух стався вчора ввечері.

Керований ХАМАСом урядовий ЗМІ повідомив, що бомбардування вразило “багатолюдні” житлові. Окрім того, десятки осіб отримали поранення, багато людей ще перебувають під завалами.

Ізраїль заявив, що перевіряє інформацію про жертви, підкреслюючи, що цифри, опубліковані угрупованням, “завищені” і не збігаються з даними його військових.

У неділю вранці також продовжують надходити повідомлення про бої на півдні Лівану, зокрема на півдні Бейрута.

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Ізраїль заявив, що його військово-повітряні сили за минулу добу атакували "близько 175 об'єктів терористів" у Газі та Лівані.

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