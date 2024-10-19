​Нідерланди закуплять у своєї компанії дрони на майже 43 млн євро і передадуть Україні

Нідерланди закуплять у своєї компанії DeltaQuad сучасні безпілотники, аби потім передати Україні, повідомляє «Європейська правда».
На БпЛА витратять 42,6 млн євро. Цей вид дронів використовують для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідувальних даних і спостереження.
Міноборони Нідерландів наголосило, що закупівля безпілотників стане першим конкретним кроком до виконання Плану дій щодо БпЛА, про який повідомляв очільник нідерландського відомства Рубен Брекельманс.
Крім того, придбання дронів у вітчизняної компанії стане стимулом для подальшого розширення галузі безпілотників у промисловості Нідерландів.
Про те, скільки дронів, якого типу і коли саме надійдуть в Україні не відомо.
- Під час візиту до України Брекельманс повідомив, що Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку та виробництво безпілотників спільно із нашою державою.
- Крім того, днями нідерландський прем’єр-міністр оголосив про виділення 271 мільйона євро на артснаряди для України.