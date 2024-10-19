​Нідерланди закуплять у своєї компанії дрони на майже 43 млн євро і передадуть Україні

Ці безпілотними використовують для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу.

Нідерланди закуплять у своєї компанії DeltaQuad сучасні безпілотники, аби потім передати Україні, повідомляє «Європейська правда».

На БпЛА витратять 42,6 млн євро. Цей вид дронів використовують для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідувальних даних і спостереження.

Міноборони Нідерландів наголосило, що закупівля безпілотників стане першим конкретним кроком до виконання Плану дій щодо БпЛА, про який повідомляв очільник нідерландського відомства Рубен Брекельманс.

Крім того, придбання дронів у вітчизняної компанії стане стимулом для подальшого розширення галузі безпілотників у промисловості Нідерландів.

Про те, скільки дронів, якого типу і коли саме надійдуть в Україні не відомо.