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​Нідерланди закуплять у своєї компанії дрони на майже 43 млн євро і передадуть Україні

Ці безпілотними використовують для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу.

​Нідерланди закуплять у своєї компанії дрони на майже 43 млн євро і передадуть Україні
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Нідерланди закуплять у своєї компанії DeltaQuad сучасні безпілотники, аби потім передати Україні, повідомляє «Європейська правда».

На БпЛА витратять 42,6 млн євро. Цей вид дронів використовують для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідувальних даних і спостереження.

Міноборони Нідерландів наголосило, що закупівля безпілотників стане першим конкретним кроком до виконання Плану дій щодо БпЛА, про який повідомляв очільник нідерландського відомства Рубен Брекельманс.

Крім того, придбання дронів у вітчизняної компанії стане стимулом для подальшого розширення галузі безпілотників у промисловості Нідерландів.

Про те, скільки дронів, якого типу і коли саме надійдуть в Україні не відомо.

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