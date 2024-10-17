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Нідерланди оголосили про виділення 271 млн євро на артилерійські снаряди для України

Дік Схооф закликав європейську оборонну промисловість до подальшого нарощування масштабів виробництва боєпприпасів.

Нідерланди оголосили про виділення 271 млн євро на артилерійські снаряди для України
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф
Фото: X/ Dick Schoof

Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

У своєму дописі в соцмережі Х Схооф зазначив, що у 2023 році Данія, Чехія і Нідерланди розпочали ініціативу щодо постачання боєприпасів, і теппер її продовжують.

"Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Цим ми допоможемо Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та закликаємо європейську оборонну промисловість до подальшого нарощування масштабів", - наголосив глава нідерландського уряду.

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