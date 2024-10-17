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СБУ знешкодила російських агентів, які розвідували локації стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці

Вони приховано фіксували вузлові станції, що задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

СБУ знешкодила російських агентів, які розвідували локації стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ Росії, яка розвідувала локації Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували ворога. 

За інструкцією ФСБ вони обходили свої міста, де приховано фіксували вузлові залізничні станції, що задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала інформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.

Фото: СБУ

Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом. 

Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Фото: СБУ

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