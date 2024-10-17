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На Вінничині у ДТП загинули шестеро людей, з них – двоє неповнолітніх

Зіткнулися автомобілі DAF та RENAULT TRAFIK.

На Вінничині у ДТП загинули шестеро людей, з них – двоє неповнолітніх
У ДТП на Вінничині загинули 6 людей
Фото: Нацполіція

У Вінницькій області унаслідок ДТП загинули шестеро людей, з них двоє – це неповнолітні.

Про це інформує Нацполіція.

Аварія трапилася вчора, 16 жовтня близько 17.20 неподалік с. Писарівка Вінницького району на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине.

За інформацією правоохоронців, 36-річний водій автомобіля DAF, житель Гайсинського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, яким керував 48-річний вінничанин. 

У ДТП на Вінничині загинули 6 людей
Фото: Нацполіція
У ДТП на Вінничині загинули 6 людей

Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події.

Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Автомобілі помістили на арештмайданчик. У водія автомобіля DAF взяли кров для проведення токсикологічної експертизи.

У ДТП на Вінничині загинули 6 людей
Фото: Нацполіція
У ДТП на Вінничині загинули 6 людей

За цим фактом слідчі слідчого управління розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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