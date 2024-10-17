Головне за ніч та ранок четверга, 17 жовтня: наслідки атаки дронів на Київ, понад пів сотні штурмів на Курахівському напрямку

Нічна повітряна атака, 163 бойових зіткнення, бої на Куп’янському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, бійка біля Свято-Михайлівського собору в Черкасах, президентські перегони в США.

У Деснянському районі Києва внаслідок атаки росіян є пошкодження багатоповерхівки. У будинку на трьох поверхах пошкоджено скління вікон і внутрішнє оздоблення кімнат.

Інформації про потерпілих не було, повідомив голова ОВА Сергій Попко о 7:19.

Окрім того, за інформацією мера міста Віталія Кличка, в Деснянському районі на території дитсадка виявили "невеличкий уламок БпЛА". "Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили", – розповів він.

Також у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає.

На Київ російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї.

Росіяни увечері і уночі 17 жовтня завдали удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ ). Зафіксували п'ять влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Захисники збили 22 дрони. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БпЛА і безпілотників невстановленого типу втрачено внаслідок роботи РЕБ, повідомили в Повітряних силах.

ППО працювала в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Росія завдала двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 64 авіаударів, зокрема скинула 98 КАБ. Крім того, ворог здійснив 4786 обстрілів, з них 137 – з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1420 окупантів, 17 танків, 51 артилерійську систему та 33 бойових броньованих машин ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали близько 674 270 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору виникла бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП.

Як пише Суспільне.Черкаси, причиною конфлікту став перехід храму до Православної церкви України.

Віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають. На місці події присутні поліція та медики. До них по допомогу вже звернулися кілька людей.

Військовий капелан Володимир Педько раніше зазначив, що голосування громади про перехід до Православної церкви України відбулося раніше та юридично оформлене.

Докладніше – в новині.

Станом на вересень Північна Корея відправила до російської армії близько 10 000 осіб. Вони "розкидані" по чотирьох полігонах, повідомили джерела LB.ua.

Це полігони в Усурійську, Благовіщенську, Владивостоці і Хабаровську. Достовірних даних про те, що громадян КНДР уже перекинули на війну в Україну, поки немає.

Про те, що Пхеньян уже надіслав до Росії близько 10 000 своїх солдатів, писало і видання Kyiv Independent з посиланням на анонімного західного дипломата. Цей співрозмовник сказав, що поки невідомо, який тип солдатів приїхав з КНДР до Росії і які ролі вони там виконують.

Колишній президент Сполучених Штатів Джиммі Картер, який був господарем у Білому домі з 1977 до 1981 року, віддав свій голос на виборах – не стали на заваді ані 100-річний вік, ані перебування у хоспісі.

Як пише New York Times, рекордсмен за тривалістю життя серед усіх президентів в історії США скористався виборчими правилами у рідному штаті Джорджія. Згідно з ними, людина має право передати свій заповнений бюлетень родичу, який довершить процедуру голосування, а також можлива дострокова участь у виборах для таких випадків.

Замість Картера-старшого проголосував його онук Джейсон. За його словами, дідусь висловив сильне бажання підтримати кандидатуру чинної віцепрезидентки Камали Гарріс. Сам Картер теж свого часу обирався від Демократичної партії.

Стаж Картера-виборця вражає: саме Джорджія у 1943 році стала першим штатом, який знизив віковий ценз для участі у голосуванні до 18 років. На той момент майбутній глава держави саме готувався святкувати своє 19-ліття. Тож можна стверджувати, що Картер долучається до американської демократії вже понад 80 років.

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