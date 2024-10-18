Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів і 23 ворожі артсистеми

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 675800 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 675800 (+1530)
- танків ‒ 9027 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51)
- артилерійських систем – 19533 (+23)
- РСЗВ – 1232 (+0)
- засоби ППО ‒ 978 (+0)
- літаків – 369(+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48)
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93)
- спеціальна техніка ‒ 3448 (+2).
Дані уточнюються.