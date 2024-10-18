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Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів і 23 ворожі артсистеми

Росія вже втратила в Україні 675800 військових.

Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів і 23 ворожі артсистеми
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 675800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 675800 (+1530) 
  • танків  ‒ 9027 (+13) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 18053 (+51)  
  • артилерійських систем – 19533 (+23)  
  • РСЗВ – 1232 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) 
  • літаків – 369(+0)  
  • гелікоптерів  – 329 (+0)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 17152 (+48) 
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)  
  • підводні човни - 1 (+0)  
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93)  
  • спеціальна техніка ‒ 3448 (+2).

Дані уточнюються.

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