Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів і 23 ворожі артсистеми

Росія вже втратила в Україні 675800 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 675800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 675800 (+1530)

танків ‒ 9027 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51)

артилерійських систем – 19533 (+23)

РСЗВ – 1232 (+0)

засоби ППО ‒ 978 (+0)

літаків – 369(+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48)

крилаті ракети ‒ 2620 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93)

спеціальна техніка ‒ 3448 (+2).