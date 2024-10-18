Румунія підіймала в повітря винищувачі через дрон

Проте збити об'єкт пілотам так і не вдалося.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що у четвер застосувало авіацію через порушення невеликим об'єктом повітряного простору країни на глибину до 14 кілометрів.

Як пише Reuters, ймовірно йдеться про дрон, який залетів до сусідньої з Україною держави з боку Чорного моря. У повіті Констанца жителям повідомили про небезпеку.

Інцидент трапився близько шостої вечора за місцевим часом. Перехопити дрон у повітря підняли два винищувачі F-16 та два іспанських F-18, які патрулюють небо над Румунією до кінця року в рамках спільних програм НАТО.

Пілотам так і не вдалося візуально ідентифікувати безпілотник. Місце його ймовірного падіння у румунському міноборони мають намір дослідити зранку у п'ятницю, 18 жовтня.