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Орбан заявив, що План перемоги України "викликав у нього жах"

Угорський прем'єр хоче переговорів Євросоюзу з Росією.

Орбан заявив, що План перемоги України "викликав у нього жах"
Віктор Орбан та Володимир Зеленський у Брюсселі
Фото: EPA/UPG

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook відреагував на оприлюднення Президентом України Володимиром Зеленським Плану перемоги.

За словами лідера країни, що нині головує в Раді ЄС, почуте під час виступу українського гаранта в парламенті "не могло не викликати в нього жах".

Орбан закликав Євросоюз змінити свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо війни в Україні. Це означає "не більше зброї, а припинення вогню і мирні переговори".

Політик заявив, що проситиме канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона від імені ЄС "розпочати перемовини з Росією, щоб швидше знайти вихід з цієї ситуації". 

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