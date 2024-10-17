Зеленський про зустріч з Орбаном на засіданні Євроради: "Ми привіталися. Вважаю, уже непогано"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном на засіданні Євроради, де він представляв План Перемоги.

На пресконференції після засідання український президент сказав, що бачив Орбана серед інших лідерів ЄС. Про окремі перемовини з ним він не повідомив.

"Ми привіталися. Я вважаю, це вже непогано", – пожартував президент.

18 лідерів країн ЄС окремо коментували український план. За словами Зеленського, більшість із них його підтримала. На закритій зустрічі з союзниками український президент повідомив окремі деталі плану.

Країни, з якими Зеленський обговорював далекобійну зброю та її застосування, висловили позитивні сигнали. Однак вони хочуть єдності один з одним, аби дозволити Україні застосовувати цю зброю. Україна сподівається, що США як головний донор в оборону Україну, будуть більш рішучими.