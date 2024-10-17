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Зеленський про зустріч з Орбаном на засіданні Євроради: "Ми привіталися. Вважаю, уже непогано"

На закритій зустрічі з союзниками український президент повідомив окремі деталі плану.

Зеленський про зустріч з Орбаном на засіданні Євроради: "Ми привіталися. Вважаю, уже непогано"
Угорський прем'єр Віктор Орбан у Європарламенті, 9 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном на засіданні Євроради, де він представляв План Перемоги. 

На пресконференції після засідання український президент сказав, що бачив Орбана серед інших лідерів ЄС. Про окремі перемовини з ним він не повідомив.

"Ми привіталися. Я вважаю, це вже непогано", – пожартував президент. 

18 лідерів країн ЄС окремо коментували український план. За словами Зеленського, більшість із них його підтримала. На закритій зустрічі з союзниками український президент повідомив окремі деталі плану.

Країни, з якими Зеленський обговорював далекобійну зброю та її застосування, висловили позитивні сигнали. Однак вони хочуть єдності один з одним, аби дозволити Україні застосовувати цю зброю. Україна сподівається, що США як головний донор в оборону Україну, будуть більш рішучими. 

  • Одна з головних тем для обговорення під час візиту Зеленського до Брюсселя – надання 35 млрд євро заморожених коштів Росії. Угорщина раніше обіцяла блокувати це. 

 

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