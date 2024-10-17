"Якщо хтось не заблокує": Україна сподівається на схвалення лідерами ЄС 35 млрд з заморожених коштів Росії

Президент Зеленський обговорить це під час візиту в Брюссель.

Україна очікує на політичне рішення від лідерів Євросоюзу надати їй 35 млрд євро заморожених коштів Росії. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Брюсселі, де він презентуватиме Єврораді План Перемоги.

Рішення зараз залежить лише від єдності лідерів ЄС. Однак він не виключає, що якась країна може заблокувати надання цих коштів.

"Якщо хтось не заблокує, то це допоможе. Думаю, лідери зможуть зробити це", – сказав Зеленський.

За даними Politico, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується зробити "політичний подарунок" колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, якщо той виграє вибори у листопаді: зірвати позику для України на $50 млрд, яку раніше схвалили ЄС і "Велика сімка".

Про те, що Угорщина блокуватиме 35-мільярдний кредит для України за рахунок заморожених російських активів, поки у США не оберуть нового президента, раніше заявляв угорський міністр фінансів Міхай Варга.