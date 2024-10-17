МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
«Учень. Історія Трампа»: дух маккартизму й етика капіталіста
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
ГоловнаСвіт

КНДР назвала Південну Корею ворожою державою

Також у КНДР заявили, що Південна Корея є військовим провокатором.

КНДР назвала Південну Корею ворожою державою
Лідер КНДР Кім Чен Ин на церемонії розгортання 250 пускових установок тактичних балістичних ракет нового типу
Фото: EPA/UPG

У КНДР вперше визнали, що у їхня Конституція визначає Південну Корею ворожою державою.

Про це пише Yonhap із посиланням на державні ЗМІ Пхеньяну.

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) згадало про це визначення, коли повідомляло про підрив КНДР доріг, що сполучають Південну Корею.

"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції КНДР, яка чітко визначає РК як ворожу державу, і через серйозні обставини безпеки наближається до непередбачуваної межі війни внаслідок серйозних політичних і військових провокацій ворожих сил", – йдеться у повідомлення північнокорейського агентства. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies