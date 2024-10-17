КНДР назвала Південну Корею ворожою державою

У КНДР вперше визнали, що у їхня Конституція визначає Південну Корею ворожою державою.
Про це пише Yonhap із посиланням на державні ЗМІ Пхеньяну.
Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) згадало про це визначення, коли повідомляло про підрив КНДР доріг, що сполучають Південну Корею.
"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції КНДР, яка чітко визначає РК як ворожу державу, і через серйозні обставини безпеки наближається до непередбачуваної межі війни внаслідок серйозних політичних і військових провокацій ворожих сил", – йдеться у повідомлення північнокорейського агентства.
- Раніше Північна Корея заявила, що збирається “назавжди закрити та заблокувати південний кордон”, а згодом підірвала дороги, що з'єднують обидві країни.
- Минулого місяця стало відомо, що Північна Корея планувала внесення змін до конституції країни і визнання Південнлї Кореї "головним ворогом".
- Перед цим президент Південної Кореї запропонував КНДР перемовини.
- Аналітики підрахували, що потенційна війна між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме для глобальної економіки вдвічі дорожче, ніж вторгнення Росії в Україну.