Колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн загинув в Аргентині

Фанати популярного у 2010-их чоловічого гурту One Direction шоковані: 31-річний співак Ліам Пейн помер в Аргентині внаслідок падіння з третього поверху.

Як пише BBC, виконавець випав з готельного номера у Буенос-Айресі. Він отримав травми, які були не сумісні з життям і не дозволили медикам провести реанімацію.

Відповідно до звіту поліції, правоохоронці отримали з готелю повідомлення про "агресивного чоловіка, що перебував під дією алкоголю чи наркотиків". Після прибуття на місце інциденту один з офіцерів почув гучний звук у внутрішньому дворі. Там було знайдено тіло співака.

У міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства заявили про те, що співпрацюють з аргентинськими колегами щодо з'ясування обставин загибелі поп-зірки. Колеги Пейна та світові селебріті почали висловлювати у соцмережах сум з приводу його ранньої смерті.