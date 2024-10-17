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Колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн загинув в Аргентині

Британський співак впав з третього поверху готелю у Буенос-Айресі.

Колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн загинув в Аргентині
Ліам Пейн
Фото: EPA/UPG

Фанати популярного у 2010-их чоловічого гурту One Direction шоковані: 31-річний співак Ліам Пейн помер в Аргентині внаслідок падіння з третього поверху.

Як пише BBC, виконавець випав з готельного номера у Буенос-Айресі. Він отримав травми, які були не сумісні з життям і не дозволили медикам провести реанімацію.

Відповідно до звіту поліції, правоохоронці отримали з готелю повідомлення про "агресивного чоловіка, що перебував під дією алкоголю чи наркотиків". Після прибуття на місце інциденту один з офіцерів почув гучний звук у внутрішньому дворі. Там було знайдено тіло співака. 

У міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства заявили про те, що співпрацюють з аргентинськими колегами щодо з'ясування обставин загибелі поп-зірки. Колеги Пейна та світові селебріті почали висловлювати у соцмережах сум з приводу його ранньої смерті.   

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