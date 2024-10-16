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Міністри оборони США і Данії обговорили допомогу Україні на двосторонній основі і через Рамштайн

Остін відзначив роль Данії у розвитку оборонної промисловості України. 

Міністри оборони США і Данії обговорили допомогу Україні на двосторонній основі і через Рамштайн
Міністр оборони США Ллойд Остін
Фото: EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні зустрівся із главою Міноборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

Як ідеться на сайті Пентагону, Остін подякував Поульсену за значну допомогу Данії у розвитку військового потенціалу та оборонної промисловості України. 

Також міністри обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі міністрів оборони НАТО та забезпечення продовження військової допомоги Україні як на двосторонній основі, так і через Контактну групу з питань оборони України.  

Крім того, очільники міністерство оброни обох держав обговорили можливості поглиблення і розширення двостороннього оборонного співробітництва.

  • Минулого місяця прем'єрка Данії закликала зняти обмеження на використання Україною західної зброї і припинити дискусії про "червоні лінії". Як відомо, союзники, зокрема, США все ще не дають згоди використовувати свою військову допомогу по території РФ.
  • Крім того, Данія планує створити фонд, який об’єднає інвестиції різних країн, щоб розширити та прискорити виробництво зброї у нашій державі.
  • До кінця 2024 року Київ отримає другу партію винищувачів від Копенгагена.
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