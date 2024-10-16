Міністри оборони США і Данії обговорили допомогу Україні на двосторонній основі і через Рамштайн

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні зустрівся із главою Міноборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.

Як ідеться на сайті Пентагону, Остін подякував Поульсену за значну допомогу Данії у розвитку військового потенціалу та оборонної промисловості України.

Також міністри обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі міністрів оборони НАТО та забезпечення продовження військової допомоги Україні як на двосторонній основі, так і через Контактну групу з питань оборони України.

Крім того, очільники міністерство оброни обох держав обговорили можливості поглиблення і розширення двостороннього оборонного співробітництва.