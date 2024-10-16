Міністри оборони США і Данії обговорили допомогу Україні на двосторонній основі і через Рамштайн

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні зустрівся із главою Міноборони Данії Троелсом Лундом Поульсеном.
Як ідеться на сайті Пентагону, Остін подякував Поульсену за значну допомогу Данії у розвитку військового потенціалу та оборонної промисловості України.
Також міністри обмінялися думками щодо майбутньої зустрічі міністрів оборони НАТО та забезпечення продовження військової допомоги Україні як на двосторонній основі, так і через Контактну групу з питань оборони України.
Крім того, очільники міністерство оброни обох держав обговорили можливості поглиблення і розширення двостороннього оборонного співробітництва.
- Минулого місяця прем'єрка Данії закликала зняти обмеження на використання Україною західної зброї і припинити дискусії про "червоні лінії". Як відомо, союзники, зокрема, США все ще не дають згоди використовувати свою військову допомогу по території РФ.
- Крім того, Данія планує створити фонд, який об’єднає інвестиції різних країн, щоб розширити та прискорити виробництво зброї у нашій державі.
- До кінця 2024 року Київ отримає другу партію винищувачів від Копенгагена.