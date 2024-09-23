“Грифони” для України
“Грифони” для України
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
ГоловнаСвіт

Прем'єрка Данії закликала зняти обмеження на використання Україною західної зброї і припинити дискусії про "червоні лінії"

"Найважливіша червона лінія вже перейдена. І це сталося, коли росіяни увійшли на територію України".

Прем'єрка Данії закликала зняти обмеження на використання Україною західної зброї і припинити дискусії про "червоні лінії"
прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що необхідно зняти обмеження на застосування Україною західної далекобійної зброї і пропонує "припинити дискусію про червоні лінії".

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg

"Найважливіша червона лінія вже перейдена. І це сталося, коли росіяни увійшли на територію України", - наголосила Фредеріксен.

Вона відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати західні ракети для завдавання ударів по території Росії означатиме ескалацію, і що це втягне у війну союзників Києва. Тому обмеження на застосування зброї треба зняти.

"Зараз ми бачимо Росію, яка зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія зможе влаштувати повномасштабну війну в Європі без допомоги Китаю, на жаль. Тож це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт, і наслідки його надзвичайно високі", – наголосила Фредеріксен.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies