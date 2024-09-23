Прем'єрка Данії закликала зняти обмеження на використання Україною західної зброї і припинити дискусії про "червоні лінії"

"Найважливіша червона лінія вже перейдена. І це сталося, коли росіяни увійшли на територію України".

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що необхідно зняти обмеження на застосування Україною західної далекобійної зброї і пропонує "припинити дискусію про червоні лінії".

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg.

"Найважливіша червона лінія вже перейдена. І це сталося, коли росіяни увійшли на територію України", - наголосила Фредеріксен.

Вона відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати західні ракети для завдавання ударів по території Росії означатиме ескалацію, і що це втягне у війну союзників Києва. Тому обмеження на застосування зброї треба зняти.

"Зараз ми бачимо Росію, яка зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія зможе влаштувати повномасштабну війну в Європі без допомоги Китаю, на жаль. Тож це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт, і наслідки його надзвичайно високі", – наголосила Фредеріксен.