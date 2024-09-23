Прем'єрка Данії закликала зняти обмеження на використання Україною західної зброї і припинити дискусії про "червоні лінії"

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що необхідно зняти обмеження на застосування Україною західної далекобійної зброї і пропонує "припинити дискусію про червоні лінії".
Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg.
"Найважливіша червона лінія вже перейдена. І це сталося, коли росіяни увійшли на територію України", - наголосила Фредеріксен.
Вона відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати західні ракети для завдавання ударів по території Росії означатиме ескалацію, і що це втягне у війну союзників Києва. Тому обмеження на застосування зброї треба зняти.
"Зараз ми бачимо Росію, яка зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія зможе влаштувати повномасштабну війну в Європі без допомоги Китаю, на жаль. Тож це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт, і наслідки його надзвичайно високі", – наголосила Фредеріксен.
- У липні Фредеріксен закликала віддати Україні все ППО своєї держави. Цю заяву вона зробила під час саміту НАТО у Вашингтоні.
- Данія також фінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана". На це виділили 1,2 млрд данських крон (приблизно 116,9 млн доларів) у межах 19 пакета військової допомоги.
- У Данії також проходять підготовку близько сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. З них 50 з них вже пройшли навчання і беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.
- Данія також передає Україні літаки F-16.