Головне за ніч та ранок понеділка, 23 вересня: авіаудари по Запоріжжю, понад 1300 боєзіткнень за місяць

Нічна повітряна атака, 1317 бойових зіткнень за місяць, бої на Курахівському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уночі 22 вересня, близько 23:00, російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю і Запорізькому району. Унаслідок атаки поранені люди, серед травмованих 15-річний підліток, повідомили у Запорізькій ОВА та у ДСНС.

Станом на 10:46 відомо про 17 постраждалих. Як повідомили у ОВА, четверо з них госпіталізовані. У лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома.

За даними слідства, ворог завдав трьох авіаударів по Запоріжжю та чотирьох по території Запорізького району. "Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру. Знищено автомобілі місцевих мешканців. Пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району", – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири. Загалом на ліквідацію залучали 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за попередній тиждень в Україні відбулося 1317 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському і Куп'янському напрямках. Ворог здійснив 13 ракетних ударів (36 ракет), 538 авіаударів (830 КАБ), близько 30 000 обстрілів (1139 – з реактивних систем залпового вогню).

У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей ворог зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстріли, завдає авіаударів. Застосовує БпЛА для уточнення положення наших військ та ударів, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Лиховій.

На Покровському напрямку захисники відбили 278 атак окупантів. Основні наступальні зусилля ворог зосередив у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Гродівка, Новогродівка, Миколаївка, Олександропіль, Зелене Поле, Михайлівка, Миролюбівка, Маринівка і Красний Яр.

На Курахівському напрямку було найбільше штурмів – 319. Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки.

Триває операція в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1330 окупантів, 16 танків. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 643 750 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

За даними аналітиків Deep State, окупанти продовжують просування на східних напрямках. Зокрема ворог просунувся в Торецьку.

Також росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледара і Пречистівки, йдеться в оновлених даних аналітиків станом на понеділок.

Згадані населени пункти належать до різних напрямків, зокрема, Покровського, Торецького, Курахівського.

У ніч на 23 вересня 2024 року в повітряному просторі України оборонці виявили шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу «Shahed».

Як повідомили у Повітряних силах України, в результаті бойової роботи вдалося збити три ворожі БпЛА у Сумській області.

Решта повітряних цілей, – один «шахед» та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.

Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону, повідомили у пресслужбі ДШВ.

Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області.

На опублікованому відео видно пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.

У ДШВ пообіцяли, що "далі буде".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!